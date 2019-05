 Yanina Screpante confesó los motivos de su separación con Ezequiel Lavezzi

Yanina Screpante, que mantuvo una relación de 8 años con Ezequiel Lavezzi, reveló los verdaderos motivos de la separación.

“Esta separación era necesaria porque no teníamos proyectos como pareja, no estábamos en la misma sintonía. Por eso fue lo mejor separarse”, expresó Screpante.

También fue consultada por su maternidad: “¿El tema de tener hijos fue algo que tuvo que ver en la relación?”,

“Él quería y yo no. No me sentía preparada todavía para ser madre”, y la panelista indagó aún más: “¿Te arrepentiste?”: “No. Quedarte con un hijo sola, cuidarlo sola… No digo que no quiero tener un hijo, me encantaría, pero estaba en China, había otro idioma. Me imaginaba embarazada en China… Y tampoco me sentía preparada mentalmente”, finalizó la expareja del futbolista.

Sin embargo dejó entrever la existencia de una tercera en discordia: "Yo no digo que el Pocho no me haya engañado nunca, pero cuando estuvo con Lucía ya no era mi pareja. Ya estábamos separados".

"Lo que más me molestó fue que Lucía me vino a mentir en la cara, que ella no había estado con el Pocho, pero amigos en común que tenemos me confirmaron lo que yo presentía", agregó.

"Después me enteré que habían estado en Brasil juntos y, en ese momento, yo sí estaba con el Pocho. Cuando hablamos me dijo que no tenía que darme explicaciones porque ya no eramos pareja. Y tenía razón. La verdad es que no estoy enojada con él. Lo que me dolió fue la traición de ella".