El caso del pediatra del Hospital Garrahan detenido acusado por pedofilia y pornografía infantil sigue conmocionando al país.

Se movía escondido como un lobo que acecha a un rebaño. Un consumidor de pornografía infantil con acceso a menores de edad. Así era la realidad del médico pediatra del Hospital Garrahan detenido tras investigación internacional iniciada por el FBI en los Estados Unidos.

La comunidad del Garrahan quedó consternada luego de que uno de los jefes del nosocomio fuera detenido en el estacionamiento del hospital al término de su jornada laboral

Está acusado de distribuir material visual con sexo explícito con menores de entre 6 meses y 12 años.

El FBI investigó la denuncia con el Operativo Luz de Infancia. Tras una larga investigación, se determino que el pediatra utilizaba su teléfono para filmar a menores.

Un médico reconocido con titulos y experiencia en el área docente. El Hospital Garrahan se puso a entera disposición de la Justicia y se puso como querellante en la causa.

La investigación internacional continúa. Habría nuevas detenciones para acabar con este delito sin fronteras.