 Intenso granizo del tamaño de una pelota de golf deja grandes daños a su paso

Se registró una granizada severa en Zalau, Rumania que provocó daños en multitud de vehículos, mobiliario urbano e incluso varias personas resultaron heridas.

La tormenta acompañada con grandes vientos en apenas 15 minutos deshojó los árboles y destrozó lunas de innumerables coches.

Las redes sociales se hicieron eco de los hechos.

Noticias relacionadas

The after effects of the #hailstorm in Zalau, Romania this afternoon 28th of May! Report Andrea Magnani FB #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/ZQJLbaUoLZ