El delantero de la Selección argentina Sergio "Kun" Agüero aseguró hoy, en la antesala de la Copa América, que "cuando no estuve convocado pensé lo peor", en conferencia de prensa.

"Leo (Scaloni) me llamó a fines de abril y me dijo que iba a ser citado y lo que hablé con él prefiero que quede entre nosotros. Al final, tenemos que tirar todos para el mismo lado", dijo el delantero de Manchester City, uno de los últimos jugadores en ser llamado y que no había formado parte del ciclo del actual entrenador en lo que va de su proceso.

"Tenemos que adaptarnos a lo que pide el técnico, nos tenemos que acostumbrar. Hace cuatro días que estoy acá y me estoy adaptando al nuevo sistema", sostuvo el Kun.

En el mismo sentido, Agüero manifestó: "A nadie le gusta salir segundo", pero aclaró que van a asimilar esas experiencias para poder tratar de conseguir el título en la Copa América 2019.

"A nadie le gusta salir segundo, pero es el fútbol. Nos quedamos con la experiencia de estar en varias finales. Pero vamos a intentar hacer lo mejor e intentaremos no quedar segundos", comentó Agüero en la conferencia de prensa que compartió junto a Nicolás Otamendi en el predio de la AFA de Ezeiza.



El atacante del Manchester City afrontará su cuarta Copa América, esta vez en Brasil, tras haber jugado en Argentina (2011), Chile (2015), y Estados Unidos (2016), siendo en las dos últimas segundo tras perder la final ante la selección trasandina.



Sobre las posibilidades de ser titular en el once inicial que planteará Scaloni en la competencia, donde debutará ante Colombia en Salvador, el atacante aclaró que "nadie tiene el puesto asegurado", pese a que ya no está peleando con Gonzalo "Pipa" Higuaín la titularidad, como en las últimas competiciones.



"Obviamente la Selección siempre tuvo muy buenos delanteros y siempre había que pelearla. (Carlos) Tevez, (Hernán) Crespo, (Javier) Saviola, el Pipa, y siempre traté de dar lo mejor para estar. Hoy es otro panorama, pero también tengo que seguir de la misma manera y el puesto nadie lo tiene asegurado y para eso estamos entrenando con los demás delanteros. Luego será el entrenador quien decida quien juega y quien no", sentenció el "Kun".



"De todas las competiciones que tuve en la selección, esta es la que en mejor forma llego, porque casi no tuve lesiones y ahora tratar de hacer lo mejor en la selección y seguir en el mismo nivel", explicó.



Agüero, quien regresa a la Selección argentina tras el Mundial de Rusia 2018, fue citado por primera vez por el entrenador Lionel Scaloni, tras tener una excelente temporada con su equipo -conducido por Pep Guardiola- que logró quedarse con tres títulos en Inglaterra.