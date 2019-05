El caso del pediatra del Hospital Garrahan detenido acusado por pedofilia y pornografía infantil sigue conmocionando a toda la Argentina.

El detenido es Ricardo Alberto Russo, quien -según una investigación internacional- integraba una red de pedofilia con alcance en varios países.

Canal 26 habló sobre el tema en entrevista exclusiva con el doctor Enrique De Rosa, médico en Neurología, Psiquiatría, Psicoterapeuta especializado en Neurociencias y Terapias Cognitivas. Se desempeña también como Médico Legista y Perito Forense.

"Para un pervertido, el material de perversión es invaluable", comentó el especialista.

Consultado así mismo sobre el problema que aqueja al pediatra detenido, manifestó De Rosa: "En las perversiones no se pregunta el por qué, uno debe limitarse a estudiarlas, y los casos son muy variados".

En este sentido, también expresó que es muy difícil advertir que se está en presencia de un perverso,antes de que actúe, porque, según comentó, "estas personas siempre se muestran como muy correctas".

"Tratar de entender a estas personas sólo es posible separándonos de la sensación que nos provoca", aseguró.

Con este marco, De Rosa remarcó que "si bien son abusos sexuales, en realidad tiene mucho que ver con el poder", y remarcó también: "Estos sujetos no tienen un patrón observable previa, y es tan amplio el nivel de abusos que van desde el grooming hasta el abuso sexual seguido de muerte".

Finalmente, un dato alarmante que suma preocupación a la gravedad del tema y que alienta a los perversos a persistir en su accionar: "Lamentablemente el comercio de pornografía infantil es uno de los más redituables en el mundo para esta gente".