La sociedad argentina está atravesada por el debate sobre el aborto. Nadie queda al margen de un tema que marca la agenda de todos los sectores por igual. También en la farándula.

El martes 28 de mayo, miles de mujeres se manifestaron frente al Congreso reclamando por la reformulación del proyecto para legalizar el aborto en el país. El debate, divide las aguas. Así como Nicole Neumann, integrante del movimiento "Pro vida" , en más de una oportunidad se expresó contra del aborto, ahora fue el momento para que lo haga Carolina "Pampita" Ardohain. La modelo y conductora expresó muy claramente su posición..

"No estoy a favor del aborto por mi formación católica, que le inculco a mis hijos. Se habla un montón en casa, si el día de mañana alguno de ellos deja embarazada a una novia le voy a decir 'bienvenida a esta vida, es un milagro, entre todos la vamos a sacar adelante'", dijo en su ciclo de TV "Pampita Online".

Luego agregó Pampita: “Pero, bueno, las condiciones de mi casa no son las condiciones de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que inculco y el consejo que yo daría y otra es lo que, como sociedad, me parece que estamos necesitando. Porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino".

Ella también opinó sobre el nuevo proyecto que, entre otras cosas, transformará en derecho la interrupción voluntaria de embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y, más allá de ese plazo, cuando corra riesgo la vida o la salud de una mujer: “Que esté la ley no significa que lo estemos promoviendo como un método anticonceptivo, sino que significa que si una mujer llega al extremo de tomar esa decisión pueda hacerlo y que no corra riesgo su vida. Y que el Estado la apoye en un montón de situaciones. Inclusive me encantaría que el Estado la apoye en revertir su decisión, que el Estado la contenga también para que tome la decisión de si llevar adelante el embarazo. Ese sería mi sueño idealista y me parece que, como sociedad, la ley la necesitamos”.

Así mismo, se refirió a quienes, como Nicole Neumman, no están de acuerdo con este proyecto de ley: “Está bien que haya gente que piense que no, está re dividido, pero hay que ser muy cuidadoso con las palabras y cómo se dicen las cosas. No todas pueden elegir sus embarazos, muchísimas mujeres son abusadas, muchas más de las que se imaginan, y la desinformación es parte de lo que está pasando para que lleguen a ese extremo. No se habla de sexo y si se habla, se habla mal, y no todos tienen acceso a anticonceptivos”.

Finalmente, contó el verdadero motivo por el cual no vaa las marchas a favor de la ley. “Porque no lo comulgo, porque no tiene que ver conmigo. Pero una cosa es decir ‘yo no pienso igual’ y otra '¿qué necesita mi sociedad?'. Pertenezco a esta sociedad, a este país y me parece que necesitamos la ley”, manifestó de manera contundente.