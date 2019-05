La diputada nacional Graciela Camaño aseguró que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, será quien tome la "decisión" sobre "lo que hay que hacer" este año en las elecciones, y dijo estar segura de que el tigrense los llevará por el "camino que corresponde".

"Le estamos delegando con mucha confianza la potestad de decidir lo que hay que hacer. No tengo la menor duda de que Sergio nos va a llevar al camino que corresponde", resaltó la legisladora nacional al hablar en el predio de Parque Norte, donde se desarrolla el congreso del Frente Renovador que decidirá el futuro electoral del partido.

"¿Cómo no voy a creer en vos, Sergio? Si sos el único dirigente de la Argentina que puede exhibir su vida pública y privada", recalcó Camaño, que hizo emocionar al ex diputado nacional, ubicado en la primera fila del salón Fresno, junto a Malena Galmarini.

Y agregó: "No dudo que cuando decidas, no vas a decidir lo mejor para nosotros, sino lo mejor para la Patria".