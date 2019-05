Muchos momentos alegres, tristes y amargos han pasado durante estas 45 ediciones de la Copa América. Sin embargo, también han sucedido momentos insólitos que nadie imaginó ni percibió.

Si te dicen que un jugador como Ronaldo usó pañales para jugar en la Copa América del 99, sin duda no lo crees. Pero si el que lo afirma es el entrenador de Brasil del torneo realizado en Paraguay teniendo a Ronaldo como su máximo artillero, sin duda se hace más creíble.

Your browser does not support the video element.

Vanderlei Luxemburgo, fue entrenador de la selección brasileña en la edición de la Copa América de 1999. El técnico aseguró que convocaron a Ronaldo teniendo sobrepeso a los 22 años y tenían poco tiempo para que el delantero de la "canarinha" se ponga en línea.

Noticias relacionadas

Al comando técnico no se le ocurrió otra gran y creativa idea que darle una pastilla para adelgazar que tenía variados efectos, principalmente el aumento en las evacuaciones. Por ello, Ronaldo tuvo que usar con urgencia un pañal en cada juego empezando en el partido ante México.

El técnico manifestó que a Ronaldo no le gustaba la idea de jugar en esas condiciones, le molestaba mucho, pero aún así siguió marcando goles convirtiéndose en el máximo goleador de esa Copa América junto a su compañero Rivaldo. Incluso Brasil se coronó campeón de esa edición de la Copa.