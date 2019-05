River Plate, el jueves a la noche, levantó la copa de campeón de la "Recopa Sudamericana" y sus hinchas celebraron a toda pasión y color. Los fanáticos festejaron con mucha emoción y, en especial, la China Suárez quien decidió postear una emotiva foto con una dedicatoria especial.



La "China" presente en el estadio Monumental, vivió el partido y al momento de la celebración final, le hizo un guiño emotivo a su papá, también fanático de River.

La actriz subió una foto para mostrar los nervios vividos en la platea y en el mensaje, habló y recordó a todos los hombres de su familia: su hermano Agustín, su padre Guillermo (quien falleció en 2012) y su abuelo paterno.

"Momentos que no voy a olvidar. Palabras de mi hermano Agustín que me emocionan hasta las lágrimas. . . . Cada vez que la pelota cruza la linea todos gritamos al cielo. Gritamos para que nos escuchen y al cielo para verlos. A papa, al abue, a todos los que nos hicieron de River. Porque el futbol no es hermoso porque es un deporte, es hermoso porque es una maquina transportadora a los recuerdos mas lindos que atesoramos. VAMOS RIVER", escribió la China en su posteo.

