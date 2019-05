Cuatro delincuentes fueron detenidos acusados de ser los asaltantes que robaron en un bar del barrio porteño de Caballito, gracias al rastreo satelital del teléfono celular de una de las víctimas.

La detención se realizó Combate de los Pozos y México, adonde llegaron efectivos de la División de Brigadas y Sumarios de la Comisaría Comunal 6 de la Policía de la Ciudad que buscaban a los autores del robo cometido en un bar de Hortiguera al 300, en Caballito.

Es que tras ese robo, uno de los clientes asaltados indicó que su celular tenia el rastreo satelital activado y aportó la ubicación, lo que permitió a los pesquisas seguir el recorrido y dar con los sospechosos a metros de un conventillo.

Al llegar al lugar, los efectivos vieron a cuatro hombres junto a un auto similar al utilizado por los delincuentes para fugarse tras el robo.

Mientras los sospechosos eran identificados, los efectivos encontraron en el interior de un tacho de basura algunos de los elementos robados del bar, agregaron las fuentes.

Simultáneamente, un vecino del conventillo aportó una mochila que encontró en el interior del inmueble, que contenía un arma de fuego como la utilizada durante el hecho.

Por orden del Juzgado de Instrucción 35, a cargo del juez Osvaldo Rappa, los cuatro sospechosos, de entre 18 y 21 años, fueron detenidos y se secuestraron el auto y el arma junto a los elementos hallados en el cesto de residuos.