Donald Trump, anunciará formalmente su candidatura a la reelección presidencial en 2020 según informó el propio mandatario a través de su cuenta de Twitter.

El presidente de Estados Unidos estará junto a su esposa, el vicepresidente Mike Pence y su mujer Karen. El evento se llevará a cabo en el estadio Amway Center en Orlando.

El lugar tiene una capacidad para 20 mil asistentes. El anuncio fue hecho el mismo día en que medios locales se hicieron eco de un sondeo del Centro de Estudios Políticos Estadounidenses de la Universidad de Harvard que apunta que el mandatario se encuentra en su momento de mayor popularidad desde hace dos años.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG