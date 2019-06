La jueza María Laura Martínez Vega dictó la prisión preventiva para el pediatra Ricardo Russo en la causa en la que se investiga la presunta distribución de pornografía infantil, mientras la fiscal Daniela Dupuy advirtió que "puede haber más involucrados" en el caso.





El Hospital Juan Garrahan fue allanado para realizar más medidas de prueba, entre las que se destacan las inspecciones en el consultorio del médico detenido luego de que se corroborara que algunas de las imágenes habían sido tomadas dentro de la prestigiosa institución.



La prisión preventiva fue dictada este jueves por la noche por la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires, después de un pedido realizado por la fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy.

Dupuy entregó "todas las pruebas y fundamentos sobre el riesgo y peligro de fuga o entorpecimiento del acusado para asegurar su comparecencia en el juicio oral y público", con lo que logró que Martínez Vega hiciera lugar a su pedido.





En la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva, la fiscal destacó "que el 24 de noviembre de 2015, en el interior del Hospital Garrahan tomó 9 fotos a dos niñas aún no identificadas": se pudo comprobar gracias a los datos de geolocalización del celular de Russo.





La fiscal advirtió este viernes en declaraciones a Radio Mitre que "puede haber más involucrados" en la causa por la que quedó detenido Russo, del Hospital Garrahan, acusado de distribución, facilitación y tenencia de pornografía infantil.

El pediatra fue detenido el pasado martes en el estacionamiento del Garrahan, seis meses después de realizarse un allanamiento en su domicilio en la zona conocida como barrio River, en Nuñez, donde se secuestraron las memorias de las computadoras, entre otros elementos informáticos.

La causa se inició luego de que el FBI y el Ministerio Público de la Acusación de Brasil informaran al Ministerio Público Fiscal de la CABA de la existencia de varios hechos de distribución de contenido pornográfico infantil llevados a cabo por usuarios radicados en este país. Los datos fueron recabados en el marco de la operación internacional "Luz de Infancia III".





"Lamentablemente las detenciones por pornografía aumentaron. En lo que va del año nos llegaron más de 40 mil reportes de este delito, que es transnacional. Por eso, en este caso puede haber más involucrados", dijo Dupuy al referirse a la investigación que incluyó a Russo, ex jefe del Inmunología y Reumatología del Garrahan.

La justicia asegura que Russo sacó 9 fotos a dos niñas menores de edad dentro del hospital. Por eso, este viernes se ordenó un allanamiento en el Garrahan con el objetivo de ampliar la prueba de la causa.





En ese marco, los miembros de la Policía Judicial también inspeccionaron el interior del auto Chevrolet blanco del pediatra, que quedó en el estacionamiento del centro de salud.