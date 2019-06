El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, reiteró que quiere "ganar algo" con el equipo albiceleste, pero aclaró que no sabe en qué condiciones llegará al Mundial de Qatar 2022.



"Yo quiero terminar mi carrera y ganar algo con la Selección o intentarlo todas las veces posible, no quedarme que no se me dio. Por la gente que no quería que esté, o comentarios malos hacia mí. Quiero levantarme, intentarlo otra vez, es el mensaje para los niños que les gusta verme", enfatizó la "Pulga" en declaraciones a Fox Sports.



En ese sentido, el habilidoso delantero argentino que milita en el Barcelona de España dijo que "eso es la vida, tropezar y volver a levantarse y luchar por sus sueños".



"Uno hace todo lo posible, pero es Dios el que decide si eso va ser para uno o no. Él decidirá lo que es lo mejor para mí, para nosotros. Dios tiene la última palabra", sostuvo.



Con la camiseta argentina, Messi ganó el Mundial Sub 20 en Holanda (2005), además de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero con la Selección mayor se quedó a las puertas de un título al terminar segundo en la Copa América de Venezuela (2007), el Mundial de Brasil (2014), Copa América Chile (2015) y Copa América Estados Unidos (2016).



En cuanto a su futuro en el equipo nacional, el rosarino afirmó: "Ojalá que no tenga ninguna lesión grave y pueda seguir. Falta para el Mundial, no sé si llego".



Noticias relacionadas

Consultado sobre el día después de que deje la actividad deportiva, Messi explicó que lo que él espera es "estirar al máximo posible" el final de su carrera y reconoció que tiene "un poco de miedo" por saber "que va a pasar después del fútbol".



"No tengo nada en mente. Amo esto, de chiquito lo amé, siempre jugué al fútbol. Siempre tuve una vida relacionada al fútbol, una rutina de entrenamientos, de concentración, de descanso. Estar en casa y no saber qué hacer es duro", concluyó.

Sobre la actualidad, la "Pulga" indicó que ve a un "grupo muy unido, con chicos ilusionados para jugar la Copa América e ir a jugarla".



Al hacer referencia al presente de su compañero de ataque Sergio "Kun" Agüero, el rosarino indicó que "está enchufado con muchas ganas y se supera cada año".



"El `Kun´ está feliz de estar en la Selección porque todo este tiempo que no estaba lo sufría. Yo le decía `tranquilo´ y que estaba haciendo un año impresionante con el City", contó.



Messi agradeció el cariño que le demuestran los hinchas y subrayó: "Iremos a la Copa América con las ganas para poder tratar de pelearla".