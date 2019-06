Casas en ruina, árboles arrancados de raíz y cables eléctricos en los aires dejaron a su paso los tornados y una tromba marina que afectaron en la tarde del viernes a las ciudades de Concepción, Hualpén y Talcahuano, en Chile.



El fenómeno climático, inusual en este país sudamericano, se generó alrededor de las 14.00 hora local (18.00 GMT), con vientos que alcanzaron velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y caída granizo.

"Hay ocho lesionados en la región, seis de ellas de la comuna de Talcahuano, una de ellas está en estado reservado en el Hospital Higueras, y otras dos de Concepción", detalló por su parte el intendente del Bío Bío, Sergio Giacaman.

Una mujer de aproximadamente 60 años es la primera víctima fatal. La víctima, que residía en el sector de Las Higueras, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, murió aplastada por un contenedor.

Las autoridades incidieron que en Los Ángeles, a unos 800 km al sur de Santiago, no se tenía registro de la ocurrencia de tornados. En la zona, las clases en los colegios fueron suspendidas.

Aunque no se trata de hechos inéditos en territorio nacional, sí son muy poco frecuentes, por lo que las autoridades han llamado a la ciudadanía a informarse. El propio Presidente Sebastián Piñera lo dijo, el cambio climático llegó para quedarse.

"Quiero decirle a todas las personas que han sido afectadas por este tornado que estamos asegurando la tranquilidad y la seguridad para que no se repitan tristes hechos del 27F (terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010), que a nadie se la han olvidado y por tanto podemos asegurar que la seguridad y el orden publico van a estar garantizados", recalcó el mandatario.

REUTERS