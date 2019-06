El Liverpool y el Tottenham se juegan hoy (19.00 GMT-16.00 de Argentina) el trono europeo en la final de la Liga de Campeones en Madrid, una ciudad que vive el acontecimiento en un ambiente festivo, pero blindada para evitar problemas con los hinchas ingleses.



De los más de 100.000 aficionados que se esperaban que fueran llegando estos días a la capital española, solamente en torno a 32.000 cuentan con billete para ver el encuentro en el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.



Los hinchas ingleses han ido llegando a lo largo de esta semana, pero se han hecho más visibles en estos dos últimos días en la capital española, donde se han llevado a cabo distintos actos festivos para acompañar el gran evento de este sábado, día en el que la temperatura en Madrid puede alcanzar los 33 grados.



"From Madrid to the sky", titulaba el sábado en inglés el más popular de los diarios deportivos españoles, Marca, que habla de la "Champions más loca de la historia".



"Es fantástico ver a toda esta gente, ver todo esto que hay alrededor, va a haber un gran ambiente de fiesta", dice a la AFP Paul Shanley, en la céntrica Puerta del Sol, donde se expuso la Copa y se ha montado un gran escenario para conciertos.



Noticias relacionadas

Un despliegue de seguridad sin precedentes de casi 5.000 efectivos de policía y servicios de emergencia velará por que no se produzcan problemas.



"Para una competición deportiva, probablemente será el mayor despliegue que vamos a hacer para garantizar la seguridad", informaba el martes el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en una rueda de prensa.



En la noche del viernes al sábado la policía nacional anunció que "cuatro ciudadanos británicos fueron detenidos por diferentes agresiones".