Durante la madrugada del sábado un Chevrolet Cruze rojo volcó a la altura de Avenida San Juan y casi esquina Entre Ríos. El vehículo impactó contra un patrullero para luego terminar volcado en medio de la avenida.

La zona del siniestro estuvo cortada durante varias horas de la madrugada, el conductor está fuera de peligro y se realizó un test de alcoholemia. Aún se desconoce las causas del choque.

Como consecuencia del choque, uno de los policías que estaba dentro del patrullero debió ser trasladado al Churruca para ser examinado aunque se encuentra fuera del peligro.

Hubo demoras en la zona debido a los cortes, los autos debieron ser derivados a calles adyacentes mientras la policía realizaba las pericias correspondientes.

Se espera que el conductor continúe demorada en la dependencia hasta que se determinen las causas del choque.