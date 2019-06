Es una de las escenas más emblemáticas del cine de los años ochenta: Rocky Balboa sobre el ring, frente al soviético Iván Drago, boxeando de visitante, en plena Guerra Fría. Sylvester Stallone coincide en que Rocky IV es una de sus películas favoritas en la famosa saga, sin embargo tiene un recuerdo muy especial sobre los ensayos que se dieron durante el rodaje.

Mientras ensayaban la coreografía de golpes que debían lanzarse, Stallone le pidió a Dolph Lundgren, el actor sueco que interpretó a Drago, que la violencia fuera lo más verosímil posible.

El actor de 72 años de edad recordó que: "Le dije: - ¿Por qué no lo hacemos? Solo trata de noquearme y suelta el golpe lo más duro que puedas- Eso fue una cosa realmente estúpida de decir. Me golpeó tan fuerte que casi detuvo mi corazón. Lo siguiente que recuerdo es estar en un avión de baja altitud rumbo a un hospital. Estuve en cuidados intensivos durante cuatro días y había monjas por todas partes".

Noticias relacionadas

Por suerte el actor sobrevivió al golpe y pudo contar la historia, claro, después de noquear en la ficción a 'Iván Drago'.

Your browser does not support the video element.

Por otro lado, Sylvester Stallone está promocionando la última película de 'Rambo', otro de sus personajes más memorables.

'Rambo: Last Blood', la quinta entrega de la franquicia, se estrenará en septiembre de este año.