La única sobreviviente del choque tras una persecución policial a los tiros en San Miguel del Monte fue operada de las fracturas que tenía en el húmero, fémur y tobillo y permanece internada en estado reservado en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

El parte médico difundido por el centro de salud indicó que la adolescente de 13 años continúa alojada en la unidad de terapia intensiva pediátrica, donde es tratada desde el 20 de mayo pasado.

Según el comunicado, "se realizó el tratamiento quirúrgico en fracturas presentes en húmero, fémur y tobillo y dichos procedimientos fueron bien tolerados y no registraron complicaciones".

Además se consignó que "permanece bajo sedoanalgesia, mecánicamente ventilada, con medidas convencionales de soporte y su pronóstico sigue siendo reservado".

Rocío es la única persona que puede contar qué pasó durante la persecución policial que provocó la muerte de Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Aníbal Suárez (22). Los cinco amigos viajaban en un Fiat 147 que fue perseguido por tres móviles policiales e impactó contra un camión detenido en el kilómetro 111 de la colectora 9 de Julio, que desemboca en la Ruta 3.

En la última semana el fiscal Lisandro Damonte y la jueza del caso, Marcela Garmendia, ordenaron la exhumación y la realización de una segunda autopsia de los cuerpos de una de las víctimas, Camila López, para determinar si, al igual que otro de sus amigos fallecidos, recibió un disparo de una bala reglamentaria de la Bonaerense. En el estudio se determinó que la causa de muerte fue el impacto en el choque.