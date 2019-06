El argentino Mauricio Pochettino y el alemán Jurgen Klopp, técnicos de Tottenham y Liverpool, respectivamente, definen al nuevo rey de Europa en una final de Champions League no apta para cardíacos. Un repaso de lo más destacado de sus técnicos quienes están cerca de conseguir su primer título a nivel internacional.

Mauricio Pochettino

El técnico de los Spurs, Mauricio Pochettino, subrayó las dificultades que enfrentó su equipo para llegar a la final de la Liga de Campeones del sábado ante Liverpool, pero admitió que cierto grado de fortuna y la determinación sobre la forma en que hacen las cosas fueron vitales en el trayecto.

Tottenham se coló en las etapas eliminatorias de la competencia tras sumar solamente ocho puntos en seis juegos y lo hizo gracias a que Inter de Milán no pudo vencer al PSV Eindhoven en el juego final para avanzar.

Se benefició de un fuera de juego milimétrico cobrado a Raheem Sterling en los cuartos de final ante Manchester City a instancias del VAR y sorteó las semifinales ante Ajax gracias a un gol Lucas Moura a los 95 minutos de la vuelta como visitante para lograr una emocionante victoria 3-2.

"Muestra el carácter del equipo y la competitividad, pero hemos atravesado una línea delgada y las cosas podrían haber cambiado por pequeños márgenes", dijo Pochettino el viernes en rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

"Si no fuera por el VAR o el gol contra Ajax no estaríamos aquí. El análisis siempre es injusto, el resultado tiene una influencia demasiado grande y se nos describe como fenomenales por llegar aquí, pero si no lo hubiéramos hecho la gente diría que somos los peores".

El argentino, que llevó al Tottenham a su primera final en el torneo de clubes más importantes de Europa, recordó otros problemas que su equipo enfrentó este año, desde no incorporar jugadores a los retrasos para terminar el nuevo estadio.

"El equipo se hizo muy fuerte hace 10 meses, no pudimos sumar a ningún jugador y decidimos no vender a nadie. Teníamos que seguir jugando en Wembley, no pudimos mudarnos a nuestro estadio hasta el final", dijo.

"También tuvimos muchos jugadores en las semifinales de la Copa del Mundo. Pero todo esto nos ha hecho mejores y más creativos. Esto demuestra que si crees y trabajas duro, obtienes tu recompensa (...) El hecho de que avanzáramos por pequeños márgenes es el fruto de nuestra creencia y determinación".

Pochettino Trossero nació en Murphy, Santa Fe, el 2 de marzo de 1972. En su época de jugador se desempeñaba como defensa de diversos clubes, entre ellos el Real Club Deportivo Español de Barcelona o Newell's Old Boys. Disputó el Mundial de 2002 con la selección argentina.

Obtuvo el carnet de entrenador en 2008 e hizo sus prácticas como tercer entrenador del equipo femenino del RCD Español.

A principios de 2009, la destitución de José Manuel Esnal, "Mané", como técnico de la primera plantilla españolista propició que el argentino se hiciera cargo del equipo, que ocupaba puestos de descenso y estaba en una situación muy delicada, a 5 puntos de la zona de permanencia.

Jürgen Klopp

El entrenador del Liverpool, buscará poner fin a un triste récord personal de seis derrotas consecutivas en finales cuando su equipo enfrente el sábado a Tottenham Hotspur en el cierre de la Liga de Campeones, pero el alemán rechazó la sugerencia de que esto se debe a una falta de suerte.

La racha de Klopp en las finales comenzó cuando Borussia Dortmund perdió la final de Liga de Campeones ante Bayern Munich en 2013. El año pasado cayó otra vez en la definición del torneo de clubes más importante del continente, ante Real Madrid ya como DT del Liverpool.

Entre esas decepciones perdió dos finales de la Copa de Alemania con el Dortmund, ante Bayern y Wolfsburgo, y una definición de la Copa de la Liga ante Manchester City en su primera temporada con el Liverpool, además de la Liga Europa ante Sevilla también con el equipo rojo.

"Desde 2012, sacando 2017, estuve con mi equipo en una final. En los últimos siete años tengo el récord mundial de semifinales ganadas", dijo Klopp el viernes en rueda de prensa. "Puede haber momentos de mala suerte y otros de suerte, pero no puedo cambiar eso. Entiendo que la suerte (...) si trabajas, estará de tu lado de vez en cuando".

"Si yo fuera el motivo de perder seis finales seguidas, ¡todos deberían preocuparse! Si no es así, tenemos una oportunidad", agregó entre risas.

El afable Klopp se burló más de su pobre cosecha en partidos definitorios al sugerir que los dirigentes de la UEFA que proponen cambios en la Liga de Campeones podrían considerar otorgar el trofeo a los ganadores de las semifinales.

Klopp tiene un equipo sin bajas a disposición, al confirmar que el delantero Roberto Firmino se había recuperado completamente de una lesión muscular que lo mantuvo fuera las canchas desde el 1 de mayo.

Klopp nació en Stuttgart, Alemania, el 16 de junio de 1967.

Klopp fue entrenador del 1. FSV Mainz 05 durante 8 años. Durante éste periodo llevó al equipo a su primera aparición en la Bundesliga y llegó a clasificarlo para la Copa de la UEFA 2005-06. En la fase previa derrotó al equipo armenio FC MIKA y al islandés Keflavík ÍF, pero cayó en la eliminatoria previa frente al Sevilla FC, equipo que acabó ganando el torneo.

En 2007, el Mainz bajó de categoría,8​ pero Klopp continuó siendo el mánager una temporada más. Sin embargo, debido al hecho que el Mainz no consiguió el ascenso, él abandonó su puesto como técnico al final de la temporada 2007-08.

Inmediatamente, Klopp firmó un contrato de dos años con el Borussia Dortmund, que había terminado en un decepcionante 13er lugar bajo las órdenes del anterior entrenador Thomas Doll.9



En sus dos primeras temporadas, Klopp llevó al Borussia Dortmund a las posiciones nobles de la Bundesliga (6º y 5º).

En la temporada 2010-11, el Borussia da la sorpresa y se proclama campeón de la Bundesliga nueve años después. Klopp renovó con el Borussia y el conjunto renano revalidó el título en la temporada 2011-12 tras una intensa lucha con el Bayern de Múnich,13​ además de proclamarse campeón de la Copa de Alemania tras vencer en la final 5-2 al equipo bávaro, completando así el doblete.

El 8 de octubre de 2015, Klopp firmó un contrato como nuevo técnico del Liverpool FC hasta 2018.