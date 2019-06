Tottenham Hotspur, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, asumirá esta tarde el mayor desafío de su historia cuando enfrente al Liverpool en la final de Champions League, que por segunda vez en la historia tendrá como protagonistas a dos equipos ingleses, erigidos en dueños del continente en la actual temporada.

El trascendental encuentro se jugará este sábado a partir de las 16 (hora de la Argentina) en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, será arbitrado por el esloveno Damir Skomina.

El partido se juega el sábado 1 de junio de mayo desde las 15:55 (hora de Argentina) y lo ves por TELECENTRO 4K a través del CANAL 4000.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el domingo también será día definición en el plano local. Boca, con algunas bajas, y el descendido y sorprendente Tigre le darán cierre al semestre, cuando se enfrenten en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final de la Copa de la Superliga.



El encuentro, que en caso de empate se definirá en un alargue y eventualmente penales, se disputará desde las 18.45, con el arbitraje de Néstor Pitana.



Si bien el certamen otorga una plaza para la Copa Libertadores para el ganador de la final y una en la Copa Sudamericana para quien salga segundo, aún se mantiene cierta incertidumbre sobre qué ocurrirá con Tigre.

El partido se jugará el domingo 2 de junio desde las 18:00 (hora de Argentina) y también lo vas a poder ver por TELECENTRO 4K a través del CANAL 4000.