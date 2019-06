La final de la Champions League, como es habitual, tuvo su gran show musical en la previa a la gran final entre el Tottenham y el Liverpool.

El grupo norteamericano Imagine Dragons fue el encargado de hacer más ameno el momento previo al inicio de la final de la Champions League que mide a los dos grandes de la Premier League.

Si el año pasado fue Dua Lipa la que se encargó de dar el toque musical a la final de Kiev, en esta ocasión la banda americana tomó el relevo y animó a todos los que asistieron al estadio Wanda Metropolitano, sede de la final de la Champions.

Imagine Dragons saltó al centro del terreno de juego, donde se montó un escenario con una lona que no ponía en riesgo el estado del césped y en el que el cantante de la banda, Dan Reynolds, brindó un enorme espectáculo con canciones como ‘Believer’, ‘Radioactive’ o ‘Thunder’, que han llevado al grupo a lo más alto de las listas de ventas.

