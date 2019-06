La UEFA accedió a la petición de la Federación Española y permitió que se guardara un minuto de silencio, antes de la final de la Champions League, en memoria de José Antonio "La Perla" Reyes.

Los dos onces iniciales de Tottenham y Liverpool se juntaron en el centro del campo, mientras los 68.000 aficionados que llenaron la grada del Wanda Metropolitano le dedicaron una ovación al delantero andaluz fallecido este sábado durante todo el minuto de silencio.

En la pantalla del estadio se proyectó una imagen de Reyes. La afición del Liverpool empezó a cantar el famoso himno You ll never walk alone (Nunca caminarás solo) en los últimos instantes del minuto de silencio.

El lateral del Liverpool Alberto Moreno, ex compañero y amigo de Reyes, no pudo contener las lágrimas durante el homenaje.