El Club Esportiu Llançà de Girona consiguió su ansiado ascenso a la Segunda División catalana pero un video del festejo con una stripper se volvió viral y el club está en el ojo de la tormenta.

El Llançà ha pedido disculpas “si se ha herido la sensibilidad de alguien” tras salir a la luz un vídeo en el que se puede ver la celebración del ascenso de su equipo a la Segunda División Catalana con el streaptease de una mujer en el vestuario.

A través de un comunicado, el club alega que la contratación de los servicios de la mujer fue “un regalo que hizo una persona” que lo hizo título individual.

El Club Esportiu Llançà asegura que “en ningún caso” la entidad deportiva participó en dicha contratación.

Hay que tener en cuenta que los hechos se produjeron en instalaciones municipales.

“Desde el CE Llançà querríamos pedir disculpas si en algún momento alguien se sintió ofendido por los hechos que ocurrieron en los vestuarios una vez finalizado el partido del primer equipo”, señaló el club.

“En ningún momento se hizo con ánimo de ofender a alguien, sino con motivo de celebración por el ascenso a Segunda Catalana”, cerró el comunicado.