El cucarachicida "Mie Zhang Qing" se convirtió en un tema muy comentado por usuarios de redes sociales, quienes recomiendan su uso pese a estar prohibido por la ANMAT.

Este “polvo chino”, que fue sacado de circulación por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en junio de 2016, se sigue consiguiendo en sitios de Internet y supermercados chinos; y quienes lo utilizan resaltan su "efectividad" y su alto poder exterminador.

El cuestionado producto, que se ofrece en sobres de 2 gramos, no alerta sobre su composición química y solo está rotulado en idioma chino. Suele venir en dos presentaciones: una partida tiene su envoltorio en color dorado y la otra posee su fondo blanco con los bordes dorados. Pero más allá de estas distinciones, el cucarachicida es el mismo y la ANMAT prohibió su uso y comercialización en todo el país.

"La ANMAT informa a la población que ha detectado en el mercado la venta de productos cucarachicidas en polvo, de origen chino, que no poseen el registro correspondiente ante esta Administración. Por lo expuesto, esta Administración Nacional recomienda abstenerse de adquirir este tipo de productos, cuyos rótulos no estén en idioma castellano y que no cuenten con los datos correspondientes de registro ante la ANMAT (número de RNE y RNPUD)", alertaba el comunicado oficial emitido más de dos años atrás.

La resolución oficial se produjo luego de la denuncia de varias empresas que comercializan productos similares ante la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) y de un informe de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

En ese documento, el hospital alertó sobre el caso de un bebé de 21 meses de edad que había ingerido una gran cantidad de ese producto; que su familia había adquirido en un supermercado del barrio porteño de Villa Soldati.

El comunicado de ANMAT emitido en 2016 resaltaba que "los productos destinados al control de plagas urbanas no pueden ser importados, exportados ni comercializarse dentro del país sin previo registro ante esta Administración, lo cual supone además el previo registro de los establecimientos participantes en su comercialización".

Pero más allá que se trata de un cucarachicida que ingresó por contrabando a nuestro país, se sigue vendiendo sin ningún tipo de restricción en Internet. El valor de cada sobrecito oscila entre los $25 y $30 mientras que la caja de 50 unidades se consigue entre $950 y $1200.

"Elimina las cucarachas de forma efectiva 100% garantizado. Mejor que cualquier otro producto del mercado o inclusive fumigaciones profesionales", advierte uno de los vendedores, quien además brinda detalles de su modo de uso. "Se calcula aproximadamente 3 sobres por ambiente para infestaciones graves. Dividir el contenido del sobre en tres o cuatro partes y colocar en lugares en los que se hayan visto cucarachas. Atrae a las cucarachas y las extermina en un lapso de tres días", asegura el comerciante, quien también aconseja "ubicar el cebo en lugares de difícil acceso, dentro de tapitas de gaseosa".

Las personas que utilizaron el cucarachicida en sus hogares no solo resaltaron la efectividad del polvo chino sino también su bajo costo. Todos coincidieron en que lo compraron en el supermercado chino "del barrio" y algunos sugirieron que también se consigue en los negocios importadores que venden todo tipo de regalos.

La ANMAT admitió que no es la primera vez que un producto no autorizado se venden en sitios de Internet: "Cuando tomamos conocimiento de casos puntuales, ya sea por nuestros propios relevamientos o por denuncias de los consumidores, nos contactamos con las empresas y les advertimos que saquen el producto de la venta. La mayorías de las veces cumplen, pero luego son los mismos usuarios-comerciantes quienes vuelven a subir el producto".