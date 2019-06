Netflix sigue dando pequeñas muestras de lo que será La Casa de Papel 3 y, en este caso, dio detalles de lo que será el tráiler completo.

Con un video, el servicio de streaming anunció que el próximo lunes 3 de junio se publicará el tráiler completo de la gran serie española.

Con la presencia de Rodrigo de la Serna, en el video anticipo se puede ver a todos los integrantes de esta nueva temporada con una gran novedad.

En el avance, se la puede ver a la Inspectora Raquel Murillo, una de las grandes protagonistas de las primeras temporadas, con el mono rojo, dando a entender que “cambió de bando” y estará bajo las órdenes de El Profesor.

Mirá el avance a continuación: