Nicolás Dujovne volvía, promediando el mes de abril de su reunión en Washington con el Fondo Monetario Internacional; mientras que Alfonso Prat-Gay regresaba de una conferencia. Así, los dos ministros de Hacienda de la administración de Mauricio Macri viajaron en el mismo avión de regreso a Buenos Aires, aunque no se hablaron en ningún momento, ya que de hecho, no tienen buena relación y no se expresan respeto ni en lo profesional, ni tampoco en lo personal.

Pese a ese momento incómodo, Dujovne -que sigue sosteniendo que su antecesor es responsable por “desperdiciar dos años” y comprometer más las cuentas públicas con la “reparación histórica”- es uno de los principales impulsores del optimismo que en los últimos días recuperó el Presidente Macri, antes de las elecciones 2019.

Esas buenas sensaciones se replican en otros ámbito de la Casa de Gobierno, aunque algunos dirigentes y funcionarios importantes del PRO no dejan de mostrar una cierta preocupación que -de a ratos- es resignación; fundamentalmente cuando se acuerdan de que el PBI caerá por segundo año seguido por primera vez desde 2001/2002.

Los datos oficiales no colaboraron durante la semana que pasó. El jueves se dieron a conocer los números del ministerio de Producción que daban cuenta de la pérdida de 40.600 empleos en marzo. En un año hubo una baja de 268.300.

A pesar de esto, en la reunión previa de Gabinete, Dujovne se encargó personalmente de dar buenas noticias, y sostuvo que la economía "está rebotando" y se entusiasman con las señales de algunos indicadores.

El más importante de esos indicadores es el dólar; cuya estabilidad ya lleva 5 semanas en línea. En el Gobierno respiran aliviados por estos datos concretos.

En el equipo de Dujovne no creen que sea casualidad y sostienen que el nuevo “poder de fuego” que el FMI autorizó al Banco Central es la respuesta más clara de esta situación. Nadie está dispuesto a reconocer que era la misma herramienta que reclamaba Luis “Toto” Caputo. “Ahora con (Guido) Sandleris tenemos una política monetaria muy clara”, han elogiado al ex secretario de Política Económica.

Al mismo tiempo niegan los rumores sobre un contacto entre el actual titular del Central y Daniel Scioli para garantizar su continuidad gane quien gane.

La baja de la inflación es otro tema que ilusiona al equipo económico del Gobierno. Del 3,4 por ciento de abril al 3% proyectado de mayo, de acuerdo a los datos aportados por consultoras. En el Poder Ejecutivo relativizan que la suba interanual marque un nuevo récord en torno al 57% y las proyecciones privadas que hablan de un 40% para todo el año. Lo mismo ocurre con otros índices lastimosos, como el estimador mensual de actividad económica.

La explicación es la misma. Hasta el momento se comparaba el clímax de la recesión con el primer trimestre de 2018, cuando la economía crecía. Ahora empezarán a compararse los meses malos de 2018 contra los de ahora. “Estamos pegando la vuelta”, comentan.

Frente al Presidente y los demás ministros, Dujovne enumeró algunos de los nuevos brotes verdes -como en el pasado señalaban los despachos de cemento- que alimentan las expectativas. Ven con buenos ojos que las importaciones volvieran a crecer luego de que se desplomaran, tras la devaluación. “Es un signo de que la industria empieza a moverse, aunque también sea algo estacional porque hay dólares por la liquidación del agro”, afirman. También apuestan a las paritarias y a una recuperación parcial del salario real antes de las elecciones, como informó Clarín días atrás.

Cuentan sus allegados que en la cabeza de Dujovne el 2020 -con Macri en el Gobierno- será venturoso. Imaginan una baja muy marcada de las tasas y un crecimiento “muy por encima del 2%”. No los atemorizan las expectativas en baja de Brasil, el principal socio comercial de la Argentina.

El ministro Dujovne quiere quedarse en su cargo, pero tiene muy en claro que todo depende de la voluntad del Presidente Macri.

Marcos Peña, el jefe de Gabinete, también habló sobre el "cambio de tendencia", que según su óptica alienta al Gobierno y se registra en la interacción de las redes. Sin números todavía, Peña habló de la calma del dólar, y de la sucesión de obras inauguradas.

Como Dujovne, Peña es de la idea de que “el cuco del 22 junio” -la reacción del mercado a la presencia de Cristina Kirchner en la boleta- se adelantó y que la respuesta fue mejor de la esperada. A contramano de lo que dice Alberto Fernández, en el Gobierno no creen que se deba a la moderación del precandidato kirchnerista. Confían en que los inversores imaginan que las chances de que Macri reelija son mayores que antes.

La confianza de Peña, Dujovne y el equipo económico del Gobierno de Macri se da en consonancia con la explicación de Prat-Gay sobre la falta de diálogo con su antecesor en el avión durante el viaje antes mencionado. "Se ve que no tiene necesidad y tiene todo claro", afirma en la intimidad, sin disimular un ápice el tono de su ironía.