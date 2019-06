El astro Neymar regresó este domingo a la concentración de Brasil para la Copa América-2019 en plena tormenta mediática tras conocerse la acusación de violación realizada por una mujer, que el delantero niega y afirma ser víctima de una trampa.

El propio Neymar tomó la palabra ya entrada la noche del sábado en Brasil cuando colgó un video de siete minutos en su cuenta de Instagram negando todo lo narrado en la denuncia y exponiendo las supuestas conversaciones que ambos mantuvieron durante dos meses hasta que organizaron y culminaron su encuentro.





"Estoy siendo acusado de violación. Es una palabra pesada, es algo muy fuerte, pero es lo que está ocurriendo", afirmó el atacante de 27 años en la pieza compartida con sus casi 120 millones de seguidores.

Tras asegurar que nada es cierto y que "nunca haría una cosa así", la estrella de la Seleçao dedicó casi tres minutos a exponer los mensajes amorosos y eróticos que intercambiaron por WhatsApp entre los meses de marzo y mayo, incluidas fotos de la joven desnuda o en ropa interior, pero en las que no se le ve la cara.





Según informaron este domingo medios del grupo Globo, la policía civil de Rio abrirá una investigación al jugador por divulgación de fotos íntimas. Un vehículo del cuerpo acudió en la mañana al centro de entrenamiento de Teresópolis, aunque fue antes de la llegada de Neymar.

"Son momentos íntimos, pero es necesario exponerlos para probar que realmente no ocurrió nada de más", justificaba en el video el atacante, antes de mostrar estas conversaciones en las que se puede ver cómo acuerdan que la joven viaje a París o hablan de los vinos que pretenden tomar juntos.





La primera conversación compartida por el jugador es del 11 de marzo y la última del día 16 mayo, un día después de que ocurrieran supuestamente los hechos.





De acuerdo a la denuncia divulgada inicialmente el sábado por los sitios UOL y GloboEsporte, la mujer, que vive en Brasil, afirma que conoció al jugador a través de Instagram y después de varias conversaciones, Neymar la invitó a viajar a París.





Finalmente, se vieron en el Hotel Sofitel del Arco del Triunfo el 15 de mayo.





Neymar habría llegado "aparentemente embriagado" y tras conversar e intercambiar "caricias", se habría puesto "agresivo", forzándola a tener relaciones sexuales "contra su voluntad", denunció a la policía de Sao Paulo la mujer, cuya identidad no fue divulgada.