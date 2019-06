Boca y Tigre confirmaron esta tarde sus formaciones sin sorpresas respecto de las especulaciones de los últimos días, de cara a la final de la Copa de la Superliga que disputarán esta tarde en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

El encuentro, que en caso de empate se definirá en un alargue y eventualmente penales, se disputa desde las 18.45, con el arbitraje de Néstor Pitana y televisación en directo.



Si bien el certamen otorga una plaza para la Copa Libertadores para el ganador de la final y una en la Copa Sudamericana para quien salga segundo, aún se mantiene cierta incertidumbre sobre qué ocurrirá con Tigre.



Boca ya está clasificado a la Libertadores 2020 por haber terminado tercero en la Supeliga, pero Tigre todavía no sabe si la podrá disputar en caso de consagrarse, ya que el reglamento de Conmebol se lo impide, mientras que el de la Superliga dice lo contrario.

Previo al inicio del encuentro, hubo un momento de respeto cuando se entonó el himno Nacional.

