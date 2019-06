El viernes, los precios del petróleo cayeron alrededor de un 3% y marcaron su mayor baja mensual en 6 meses, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó las tensiones comerciales con más amenazas de aplicar aranceles a México, un importante socio comercial y proveedor de crudo.

El barril WTI ha operado a 53,77 US dólares, perdiendo un – 4,88% (- 2,76 USD),tocando un máximo intradía de 56,22 US dólares,y un mínimo intradía del WTI de 53,77 US dólares, frente a los 56,53 US dólares en el cierre del jueves en Nueva York.

El barril Brent ha operado a 61,64 US dólares, perdiendo un – 5,42% (- 3,53 USD),tocando un máximo intradía de 64,73 US dólares,y un mínimo intradía del Brent de 61,41 US dólares, frente a los 65,17 US dólares en el cierre del jueves en Londres.

En el mes de mayo 2019, los precios del petróleo marcaron su mayor baja mensual en 6 meses, los futuros del Brent cayeron un -12,86%, y el WTI se desplomó un -16,50%, sus mayores bajas mensuales desde noviembre.

Trump prometió el jueves aplicar aranceles a las importaciones de todos los bienes procedentes de México a menos que su vecino del sur haga más por detener la inmigración ilegal, lo que generó más temores sobre el crecimiento económico y la demanda global de petróleo.

Eso podría golpear al lucrativo comercio transfronterizo de energía.

Estados Unidos también exporta más combustibles a México que a cualquier otro país, según el Departamento de Energía, aunque hasta ahora el país latinoamericano no ha dicho si tomará represalias.

La disputa comercial con México se suma a la prolongada guerra arancelaria de Estados Unidos con China, que según muchos analistas dará paso a una recesión.

La actividad fabril china se contrajo más de lo previsto en mayo, de acuerdo a un sondeo oficial.