El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, celebró esta noche su reelección y afirmó que comenzará a "conversar con los distintos sectores" de la política nacional, al tiempo que se puso a disposición del PJ para trabajar por la "unidad" y para "discutir modelos", en camino a las elecciones 2019.

"El viernes tuve un diálogo con Alberto Fernández, que me parece que tiene un proyecto importante a nivel nacional, y seguiremos conversando en lo sucesivo", señaló Uñac en conferencia de prensa, tras revalidar su mandato por un nuevo período.

El mandatario provincial se expresó así al ser consultado sobre su acercamiento a la fórmula que encabeza el ex jefe de Gabinete, luego de haber estado en línea en los últimos meses con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

"Yo no puedo evitar que (la victoria sanjuanina) tenga impacto nacional, es una realidad, negarlo sería desconocer la política. Soy presidente del PJ en San Juan y hemos logrado una unidad que ha permitido dialogar, escuchar y acordar, que son cualidades que en el orden nacional y las provincias también se habían perdido", señaló Uñac.

Al respecto, agregó que si "ese modelo puede servir" a nivel nacional, queda "a disposición del partido".



"Yo estoy dispuesto a ofrecerlo a nivel nacional, para que sirva para ya no solo discutir nombres y sí modelos", destacó el mandatario reelecto.