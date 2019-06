El empresario kirchnerista, Lázaro Báez, que se encuentra detenido por distintas causas de corrupción, se refirió al origen de sus bienes y afirmó que "lo que tuvo es de una sola persona, que está arriba". Además, admitió haber "cometido errores".

Cabe destacar que estos dichos son parte de las escuchas telefónicas del "Operativo Puf", en las que se revelarían el entramado judicial que tendría preparado el kirchnerismo para evitar que la causa de los cuadernos de las coimas tuviera entidad judicial.

"Yo, todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara", indicó el empresario, en una comunicación telefónica a la que confesaba el origen de su patrimonio.

"Y cometí errores, y quizás por eso estoy donde estoy...para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores", manifestó Báez.

Unos segundos antes de pronunciar esa frase, Báez también hace mención al ex funcionario K Juan Manuel Campillo, investigado en la causa de los Cuadernos y aceptado como arrepentido. "Hay que mirarlo mucho a Campillo, ese sí que es muy oscuro", dice Báez.

Las transcripciones de esos diálogos ya habían sido reveladas hace una semana.

Se creía que Báez hablaba con su abogada Elizabeth Gazaro, lo cierto es que el diálogo se produjo con otra mujer con la que el empresario tendría una relación sentimental.

Además, Lázaro Báez afirmó que su enjuiciamiento está ligado a motivos "políticos". "Lo mío pasa más por un hecho político que por algo jurídico. Los (jueces) que estuvieron a cargo de la instrucción utilizaron toda la excusa de la cuestión jurídica para hacer sus carreras en relación a lo que nosotros representamos dentro de la necesidad política", apuntó.



La escucha de Báez es legal, ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena que investigaba al narcotraficante Mario Segovia conocido como el “Rey de la Efederina”.