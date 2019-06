AGENCIA NA

Luego de consagrarse campeón de la Copa Superliga, el entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, reveló que la dirigencia del club trabaja en un reclamo citando un presunto artículo del reglamento en el que un equipo campeón no puede descender de categoría.





De esta forma, el conjunto de Victoria buscaría mantenerse en la Superliga, pese a que en la tabla de promedios no pudo evitar su regreso a la Primera B Nacional.





"Hay un articulo que el club que se va a agarrar de eso para ver si se puede defender la categoría. Es un artículo que dice que el que sale campeón no puede dejar la categoría: si existe, y para eso trabajarán los abogados del club, hay que respetarlo, salvo que seamos muy rebuscados y una vez más no respetemos la justicia", afirmó en conferencia de prensa.

En otra nota posterior al encuentro, el técnico aseguró "no saber" cuál es el artículo en cuestión pero subrayó: "Para eso está el club y los abogados que seguramente lo verán. Si está escrito hay que respetarlo. Por una cuestión lógica: no hacer como hacemos en la Justicia Argentina y en todo que no se respeta nada".

Lo que sí está confirmado es que jugará la Copa Libertadores pese a que estará en Segunda División, algo que ocurrirá por última vez, según anunció Conmebol.