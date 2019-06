La detención del médico Ricardo Russo, pediatra del Hospital Garrahan, acusado de integrar una red internacional dedicada a la producción y distribución de pornografía infantil, tiene conmocionada a toda la sociedad argentina.

La investigación avanza a cada instante y surgen datos escalofriantes. Con ese marco, este lunes, el Hospital Garrahan brindó una conferencia de prensa encabezada por Carlos Cambourian, presidente de la institución.

"Expresamos nuestro absoluto repudio. Queremos que se sepa la verdad", manifestó ante los medios periodísticos, acompañado por personal médico del centro de salud.

Noticias relacionadas

Sobre el conocimiento de los hechos por el que fue detenido el pediatra, dijo: "El hospital no fue notificado anteriormente. Estamos dolidos, conmocionados, pero unidos".

En este sentido, Cambourian expresó claramente la postura del hospital, y aseguró: "Estamos a disposición de la Justicia. El hospital se presentó como particular daminificado"; agregó.

Your browser does not support the video element.

También habló sobre las fotos incautadas en los dispositivos y las computadoras de Rossi, y aclaró que "no sabemos si las fotos tomadas son de uso médico o no".

Por esto mismo, enfatizó: "Estamos dispuestos a ir a fondo para conocer la verdad".

Finalmente, con claras muestras de pesar y dolor por la situación en la que se encuentra el centro de salud, tan prestigios y útil para la sociedad, expresó: "El Garrahan somos todos, les pedimos que nos ayuden a cuidarlo. Hoy, el hospital nos necesita más que nunca".