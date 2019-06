La Selección argentina de fútbol sueña con dar la vuelta olímpica y levantar la tan ansiada Copa América. La albiceleste hace mucho tiempo que viene de frustración en frustración y quiere -de la mano del DT Scaloni- dejar atrás todo un período de sequía deportiva.

La ciudad brasileña de Salvador de Bahía es el escenario elegido para que el combinado argentino haga su debut en el Torneo.

Se trata de un paradisíaco enclave que, de hecho -además de ser una de las ciudades más antiguas del país- fue también su primera capital, hasta que en 1763, pasó a ser Río de Janeiro.

En Salvador de Baqhía viven cerca de 3 millones de personas y -casi todas- tienen como principal fuente de ingreso a la actividad turística.

El marco que rodea al lugar es increíble: playas de ensueño y paisajes muy pintorescos. Así mismo, otro punto de interés es su famoso carnaval, que es uno de los más concurridos de todo Brasil.

En este lugar de una belleza sin igual, comenzará la nueva esperanza argentina.