En el marco de la quinta marcha a nivel nacional de Ni una Menos, las actrices de "Orange is the New Black" grabaron un mensaje para las mujeres argentinas.

El video de las protagonistas de la exitosa serie de Netflix rápidamente se volvió viral.

"Mujeres de argentina. Han sido tiempos difíciles para la igualdad de las mujeres, pero la lucha que iniciaron no ha pasado desapercibida", comienza diciendo Taylor Schilling, quien interpreta a Piper Chapman en la serie, en compañía de otras dos actrices.

"Levántense, y manténgase firmes. Quiero que todas se paren y peleen, que las reconozcan como debería de ser", contunúa el mensaje.

Orange is the New Black, estrena el próximo 26 de julio su última temporada. La serie de Netflix, trata temas relacionados al lesbianismo, racismo, injusticias del sistema penitenciario, represión sexual y corrupción policial.