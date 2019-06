Un nuevo hecho de inseguridad se vivió en Santa Teresita, una pareja entró a robar en una vivienda que habitan dos jubiladas, junto con un bebé aparentemente hija de ambos.

Según fuentes oficiales, entraron poniendo un felpudo debajo de la puerta y empujando la llave para poder ingresar. Estuvieron dos horas en la casa donde no solo se robaron todo, sino que torturaron y golpearon a las dos abuelas.



En el video se puede ver como ingresan al patio de la casa, el bebé primero es sostenido por la mujer mientras espera al hombre y luego es el delincuente quien se hace cargo de la criatura.

Tras dos horas, la pareja se va de la vivienda escalando una pared y siempre con el bebé observando todo.

No hay información oficial sobre si la menor es hija de la pareja de delincuentes, mientras que las víctimas se recuperan de los golpes.