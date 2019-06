Marcelo arrancó el programa y, después de presentar al jurado, hizo algunas referencias al triunfo de Tigre frente a Boca Juniors, en la reciente final de la Copa de la Superliga.

En especial, dirigidas a Larry, fanático Xeneize. Y le entregó una serie de “regalos”, que el humorista tuvo que “soportar” (entre ellos, un tigre de peluche). Luego, sí, presentó a la primera pareja de la noche.



CALOR EN LA PISTA

Griselda Siciliani y Nicolás Villalba regresaron a la pista para el segundo ritmo del concurso: el pop latino. Ambos bailaron un tema de Ozuna (“Taki Taki”), en el que utilizaron una tela colgante. “Una coreo hot, hot, hot”, la definió Marcelo, después de un baile muy sensual. Angel De Brito pidió BAR y opinó: “Muy sexual, Griselda; la coreo no me convenció tanto, un poco vintage, pero son dos grandes bailarines" (5). Y tuvo un intercambio de opiniones con la coach, Vanesa García Millán. “Me hipnotizó el trabajo de Griselda, estaba hecha una fiera”, comentó Pampita (voto secreto). “Te vi haciéndote cargo de que sos bailarina y saliste a matar”, la elogió Flor Peña (9).

También Polino discutió con la coach y compartió el análisis de Angel, y puntuó con un 5. Mientras tanto, Flavio Mendoza mantuvo la nota (“las telas ya me hartaron, habría puesto una red”); Laura Fidalgo también mantuvo la nota (“a mí la coreo me encantó, no hubo fisuras”); y Aníbal Pachano subió un punto (“Griselda estuvo muy bien, pero el final fue deslucido”). Total: 20 puntos.



ELEGANCIA Y PURA TECNICA

Luego llegaron dos virtuosos, Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, para hacer “I like it”, de Cardi B. Vestidos de cuero, también mostraron sensualidad en su performance. “No me gusta que me digan ‘Primera Dama’, me incomoda”, aclaró Macarena, pareja de Fede Hoppe, y se habló del tema antes de las devoluciones. Maca, además, contó algunas intimidades de su relación con Hoppe.

Al momento del puntaje, De Brito opinó: “Me gustó mucho, fue una coreo moderna” (6). Pampita vio “cosas buenas y malas... Estuvieron fuera de tiempo en varios momentos y casi no se miraron; Maca es un fuego”. Y dio su voto secreto. Luego, Flor comentó: “fue un baile muy sofisticado; son la excelencia, pero aún no explotaron del todo” (9). Y cerró Polino, quien además pidió el BAR. “Estuvo divino”, señaló, y puntuó un 5. Flavio Mendoza, antes de su voto, vaticinó que Macarena y Fede iban a tener un hijo en breve. Y sobre el baile, dijo: “A la coreo le faltó velocidad”, y dejó el mismo puntaje. Laura hizo algunas críticas técnicas y también mantuvo la nota. Y Pachano opinó: “Piquín salió del clásico, Macarena una bomba”, y subió un punto. Total: 21 puntos.



FRESCURA Y ALEGRIA

La última pareja en presentarse fue la que forman Lola Latorre y Facundo Insúa, quienes bailaron “Echame la culpa”, de Luis Fonsi. Lola contó con el apoyo en el estudio de mamá Yanina y de la abuela Dora, quienes la alentaron con muchos nervios. “Me encantó lo que hicieron, escucharon las sugerencias del jurado y eso se agradece”, dijo Angel (7). “Lola es como un diamante, que se va puliendo; los vi disfrutar y conectados”, afirmó Pampita (voto secreto). “Tenés un gran desparpajo y frescura” elogió Flor a Lola; y añadió: “es hermoso verte bailar”, para colocar el único 10 de la noche. Cerró Polino: “Me gustó mucho, estuvieron en un gran nivel”, para puntuar un 5. Total de 22, uno de los puntajes top en este ritmo.