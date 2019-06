La presencia de ratas mantiene en alerta a los padres de distintos colegios de Capital Federal. En marzo una escuela de Almagro suspendió sus clases por dicha problemática, luego ocurrió lo mismo en Flores y ahora un jardín y una primaria de Caballito. En este último caso, el establecimiento permanece cerrado desde hace seis días para realizar fumigación y limpieza.

Madres, padres y alumnos realizaron un corte de calle, este martes por la invasión de roedores en la escuela Alvear 11 del barrio porteño. Los roedores fueron encontrados, incluso, luego de suspender las clases durante tres días para desratizar.

Diego Jalif, papá de una estudiante, reveló que “en enero, los vecinos veían que en el patio de la escuela había muchísimas ratas. No veían una, las veían en el patio andar como si fuera de ellas”. Por tal motivo, desde el Ministerio de Educación se envió personal para la desratización y desinfección, pero la problemática continúo.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"Si uno se lo pone a analizar seriamente es una locura, es una situación muy grave. Ningún nene se enfermó pero esto podría haber sido peor. Todos se cubren con que dependen de otros", concluyó Jalif.

La invasión de ratas afecta también al jardín de infantes Lola Mora y al comercial 19, en la misma manzana de Juan Bautista Alberdi 163. “Con los chicos no. Ya cinco días sin clases por invasión de ratas”, reclamaba la convocatoria.