El precandidato presidencial del peronismo Alberto Fernández confirmó esta noche que fue "internado en el Sanatorio Otamendi " del barrio porteño de Recoleta y explicó que permanecerá allí "por 48 horas" para efectuarse "estudios de rutina" tras una "tos persistente".





"Está todo bien, me hice estudios para garantizar que esté todo en orden. No hay ningún tema que sea preocupante. Simplemente estoy haciéndome chequeos para empezar la campaña", señaló Fernández en declaraciones. "Gracias a todos por preocuparse, estoy muy bien", agregó.

Estoy en el Otamendi. Vine a ver a mi médico de cabecera porque estoy con tos y me propuso tomarme 48 horas para hacerme una serie de estudios de rutina antes del desafío que nos espera en los próximos meses.



Gracias a todos por preocuparse, estoy muy bien. — Alberto Fernández (@alferdez) 4 de junio de 2019

El precandidato presidencuial que tendrá a la ex mandataria Cristina Kirchner como compañera de fórmula indicó que estará "48 horas internado" por estos estudios y remarcó que prefirió "salir a hablar para no generar cualquier tipo de especulación" con su salud.



"Tenía una tos muy persistente que me preocupaba y me hicieron estos chequeos. Los médicos me dijeron si podía quedarme internado por 48 horas para poder hacer todos los chequeos necesarios, yo le dije que sí y por eso vamos a aprovechar para hacer todo. Quería que me escuchen para que no haya especulaciones, porque se hablaba de culebrilla y otras cosas", precisó Fernández.





Esta internación le impedirá al ex jefe de Gabinete kirchnerista poder cumplirm con algunas obligaciones que tenía previstas entre el martes y el miércoles.





Una de ellas era su presencia en el Centro Cultural San Martín para el lanzamiento del libro del presidente del bloque Unidad Ciudadana de la Legislatura porteña, Mariano Recalde.