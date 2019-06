El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que la posibilidad de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, compita en las elecciones 2019 con una colectora con precandidatos de Alternativa Federal "no es un atajo".

"Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia. Son dinámicas provinciales que exceden a la dinámica nacional. En una elección desdoblada parecía más natural y en una local, parecería más raro pero si con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no me parece un atajo o una discusión que altere la previsibilidad", sostuvo el funcionario nacional.

El referente del PRO respaldó de esa manera la estrategia que impulsará el oficialismo bonaerense para ir como una colectora de Alternativa Federal, además de ir con la boleta de Cambiemos a nivel nacional, y así intentar captar mayor cantidad de votos frente a la fórmula del peronismo integrada por Axel Kicillof y Verónica Magario.

Noticias relacionadas

En la previa de los comicios, el ministro coordinador minimizó los sondeos de opinión y subrayó que "no hay que mirar las encuestas de hoy como un pronóstico. Si uno miraba el pronóstico del 3 de junio de 2015, María Eugenia no medía más de 14, 15 puntos en la Provincia".

"Representa la voluntad de una mayoría de bonaerenses de no convivir más con el fracaso del peronismo bonaerense, que explica gran parte de los fracasos en materia de narcotráfico, inseguridad, atraso social, falta de infraestructura y corrupción. María Eugenia representa a una mayoría de bonaerenses que se rebelaron", remarcó Peña.

Y añadió: "Creo que los votantes bonaerenses tienen más claro que nadie que no van a volver al kirchnerismo y creen y confían en este mujer que ha demostrado un coraje, un liderazgo y una capacidad de cercanía y de gestión que les da esperanza".