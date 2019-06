Una mujer de 80 años y su hermana de 84, fueron víctimas de un violento hecho de inseguridad perpetrado por una pareja de delincuentes que ingresó a robar a su casa de la localidad bonaerense de Santa Teresita. Los delincuentes las ataron, golpearon y torturaron, todo frente a una beba de casi un año de vida que, se cree, sería hija de los ladrones. Así concretaron el robo.

Hace casi dos años el mismo ladrón también las había asaltado. En ese momento actuó con una banda de delincuentes y ahora, entró con su mujer y un bebé. "Cuando lo vi lo reconocí enseguida", recordó Dolores, una de las víctimas.

Las dos horas siguientes fueron una pesadilla para las mujeres.

"Nos pegaron con mucha saña", manifestó, y siguió: "Calentaban los cuchillos y me los ponían en la cara". La mujer contó que los ladrones les exigían más plata y como no tenían "rompieron todo".

Entre tanto, otra víctima impensada fue también la única testigo: la beba que los malvivientes llevaban en brazos.

"Se la pasó llorando y gritando todo el tiempo", contó una de las mujeres. Pero ni siquiera ella pudo detener el accionar los delincuentes que, además de torturar a las dueñas de casa, se dedicaban a juntar en bolsos todo lo que pudieron. "Me robaron hasta las sábanas", precisó.

Tras varios intentos fallidos, la pareja con el bebé escapó trepando una pared pero quedó grabada por una de las cámaras de seguridad de la vivienda. "Ya hice el identikit, quiero que los agarren", remarcó la víctima, aunque aclaró: "Me voy a ir de la casa, no puedo vivir así".