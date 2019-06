Una banda delictiva formada en la provincia de Córdoba, se dedicaba al robo de pertenencias del interior de los vehículos a clientes de la estación de servicio Shell ubicada en el Parque General Paz. El sistema funcionó perfectamente hasta que sus integrantes cayeron detenidos.

Los delincuentes empleaban para sus fines inhibidores de cierre centralizado y se quedaban con las pertenencias de las víctimas, que estaban seguras de haber cerrado el auto y bajaban tranquilamente a consumir a la estación de servicio. De todos modos, los ladrones tenían un "plan B": si no funcionaban los inhibidores, rompían los vidrios a los autos.

Sus motines consistían en dinero, notebooks, tablets, ropa deportiva, anteojos de sol, instrumentos médicos, aunque también se les llegó a incautar un maletín con $100 mil.

La mayoría de los robos los llevaban a cabo en el playón del estacionamiento de la mano de General Paz al Rio de la Plata, y se concretaron entre el 7 de septiembre de 2017 y febrero de 2018; apróximadamente. Durante ese lapso concretaron -al menos- 11 robos.

Cinco de los seis sospechosos de integrar esta banda conocida como los "roba estaciones" ya quedaron detenidos. Sus operaciones quedaron desactivadas.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, que pedirá la elevación del expediente a juicio. Hay un presunto delincuente que está prófugo.

Los detenidos tienen entre 23 y 40 años de edad.

Para dar con los delincuentes se realizó un exhaustivo trabajo de investigación en las redes sociales, contrastando las imágenes de las cámaras de seguridad con las publicaciones de los sospechosos.