La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes el uso, distribución y venta de varios productos.

La noticia se dio a conocer mediante dos resoluciones que fueron publicadas en el Boletín Oficial, hoy 4 de junio.

En primera instancia, y por la disposición 4604/2019, se prohibieron: “1) ‘Clin Off Toallitas húmedas Babies Aloe Ver’a x 120 unidades, Industria Argentina; sin datos de inscripción sanitaria (legajo del elaborador y Res. Nº 155/98) ni datos del responsable de la comercialización; 2) ‘Clin Off Toallitas húmedas Babies CLASICAS’ x 120 unidades, Industria Argentina, sin datos de inscripción sanitaria (legajo del elaborador y Res. Nº 155/98) ni datos del responsable de la comercialización”.

Noticias relacionadas

“Se tomaron muestras de los productos disponibles para la venta en los cuales se detectó que el rotulado carecía de datos de inscripción sanitaria (legajo del elaborador y Res. Nº 155/98) y de datos del responsable de la comercialización y se ordenó al comercio retirar de la venta el resto de las unidades”, informó la ANMAT.

También se prohibió la venta de “todos los productos médicos de titularidad de la firma ‘Ningbo Cibei Medical Treatment Appliance Co., Ltd’, hasta tanto se encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración”.

El detalle, destacadomediante la disposición 4604/2019, habla de: “A – Una doble bolsa tipo pouch rotulada como “2.0 mm – Titanium Bone Screws, Self-tapping X-Drive, Titanium-6AL-4V – Non-Sterile Product, Must be sterilized prior to use / CIBEI – fabricado 2013-07 – LOT 130703 – REF MAO2-2.0 X 10 – QTY 10pcs / Manufacturer Ningbo Cibei Medical Treatment Appliance Co., Ltd / Zhejiang, China”. En el interior de la segunda bolsa tipo pouch se observa un contendor plástico color azul con tornillos. No se observan los datos del importador responsable en la Argentina”.

Además de: “B- Una doble bolsa tipo pouch rotulada como “0.6 mm – Titanium Bone Plates, Unalloyed Titanium – Non-Sterile Product, Must be steriled prior to use / CIBEI – fabricado 2013-03 – LOT 130318 – REF YXO.6-01 / Manufacturer Ningbo Cibei Medical Treatment Appliance Co., Ltd / Zhejiang, China”. En el interior de la segunda bolsa tipo pouch se observa una placa. Se aclara que la bolsa pouch externa se encuentra abierta. Existe un instructivo de uso en idioma inglés. No se observan los datos del importador responsable en la Argentina”.

Y del producto “C- Una doble bolsa tipo pouch rotulada como “1.0 mm – Titanium Bone Plates, Unalloyed Titanium – Non-Sterile Product, Must be steriled prior to use / CIBEI – fabricado 2013-05 – LOT 130520 – REF ZI1.0-12.1 / Manufacturer Ningbo Cibei Medical Treatment Appliance Co., Ltd / Zhejiang, China”, hizo oficial la ANMAT.