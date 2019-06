En su recorrida por el Mercado Central, CANAL 26 encontró los precios más bajos de los alimentos básicos y esenciales para las familias. Los llamados PRECIOS ESENCIALES, implementados desde abril pasado tras el anuncio del Gobierno, buscan que los argentinos puedan acceder a los productos de la canasta básica.

CANAL 26 hizo la recorrida para encontrar precios accesibles. En entrevista exclusiva con Jonathan, uno de los puesteros, conoció las cifras de lo que cuesta el kilo de frutas como manzanas, bananas y naranjas; además de los precios de verduras como tomates o zapallitos, esenciales en la canasta familiar.

"La gente viene mucho por los precios, porque las cosas están muy baratas y la fruta es buena acá en el Mercado Central", comentó.

Lo dicho se corrobora con los precios exhibidos: 2 kilos de naranjas para jugo por $30; el kilo de manzana roja deliciosa por $25 y manzana verde a $30 el kilo.

Consultado por la reacción de la gente, comentó Jonathan que "se sorprenden al ver los precios, que son más bajos que en Capital".

"La gente compra en cantidad, para ponerlo en la heladera y para que le dure", dijo el puestero, y agregó: "Muchos comen fruta, en lugar de carne, porque es más barato".

También se consiguen muy buenos precios en las verduras. Para destacarlo, Jonathan contó ante las cámaras de CANAL 26: "En los barrios el kilo de morrón sale $70 y acá se consigue por $25".

Otro de las verduras más buscadas, por las variantes que permite a la hora de llevarlas a la mesa, es el zapallito, que en el Mercado Central se vende a $20 por kilo; algo imposible de conseguir en otros lugares.

Tal como contaron en el Mercado Central, los Precios Esenciales como frutas y verduras están al alcance de la mano de la gente.