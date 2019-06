Sol Pérez se animó a contar con precisiones, cuánto debería durar el “buen sexo” según su experiencia.

Todo surgió a raíz del debate sobre de un estudio de la Universidad de Pensilvania, que señala que el tiempo ideal para el coito es entre 5 y 7 minutos; menos es insuficiente y más podría generar efectos adversos, como disminución de la excitación, dolores físicos y aburrimiento.

La investigación fue reflotada en el programa Polémica en el Bar y fue en ese marco donde la blonda decidió opinar y contar su experiencia y preferencias.

"Es verdad. A mí no me gusta estar con un hombre que piensa mucho y no hace", comenzó.

"Me gusta el que es apasionado, el que se manda. No me gusta el que piensa mucho y está pensando en no… venirse. Que tarde mucho no, porque me aburre", continuó detallando ante la consulta del conductor del ciclo.

En ese marco, Flavio Azzaro aprovechó para agregar: "Ah, ¿por eso lo de los jugadores?", remató.