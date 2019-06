Sergio Uñac, tras ser reelegido en San Juan, comenzó a trabajar para sumar a Sergio Massa al armado del PJ y así evitar una nueva división opositora que beneficie al presidente Macri.

“Estoy sumamente contento del resultado de la provincia de San Juan, pero principalmente de la conformación del esquema político que logramos. Fue un frente amplio, plural, que contuvo desde el Partido Justicialista hasta el bloquismo y otros partidos, movimientos sociales y sindicatos. Eso ha sido un "modelito" que ha logrado construir este 55%. La idea ahora es conversar con todos los sectores, pero no yo como protagonista de la unidad. Aunque tampoco puedo cerrarme a que pasaron mis elecciones y tomarme vacaciones. Nos cabe una responsabilidad, soy presidente del PJ de mi provincia y tengo la responsabilidad de articular algún concepto de unidad. De aquí al 12 de junio pueden pasar muchas cosas. Con mucha humildad y si sirve, voy a tratar de articular con algunos sectores con los cuales tengo diálogo que confluyen en la política argentina”, aseguró el gobernador.

Ante la consulta sobre un acuerdo entre el peronismo y Massa, Uñac dijo: “En política nada es fácil, minimizar una situación en la que hay que poner de acuerdo a distintos sectores cada uno con sus intereses -bien entendido este concepto-, no es fácil. Yo podría hacer algo, pero obviamente que el gran desafío es de quienes están al frente de la conducción del Partido Justicialista Nacional y quienes ya se han expresado como fórmula. No lo veo difícil, no lo veo imposible, pero tampoco sencillo. Hay que dedicarle tiempo, espacio y la convocatoria tiene que ser inminente”.

Noticias relacionadas

Luego, respondió sobre la posibilidad de una gran PASO: “Aquí hemos ganado en 16 de los 19 municipios y en varios de ellos hemos tenido internas. Yo no creo que sea una gran complicación si hay acuerdos previos. Siempre pensando que quién salga segundo o tercero tiene que asumir el compromiso de acompañar. Nosotros eso lo hemos cumplido en la provincia, entonces por qué no se puede cumplir eso a nivel nacional”.

Por último, envió un mensaje a los peronistas sobre una posible unidad: “Yo creo que se va producir. El gobierno nacional tiene la responsabilidad de gobernar el país cosa que no le ha resultado fácil a la luz de los resultados. Pero la sociedad nos colocó como oposición y tenemos que tomar eso con mucha responsabilidad, proponer una alternativa y construir un modelo que aglutine a la mayor cantidad de dirigentes, que tenga el mayor contenido ideológico y que piense que es posible otro camino en el país porque en definitiva los argentinos nos merecemos otro destino”.