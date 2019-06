La compañía de aviación holandesa KLM y la Universidad Tecnológica de Delft presentaron un innovador concepto para el futuro de la aviación comercial.

El "vuelo de dos puntas", acuñado en el ‘flying-V ', abarca un enfoque completamente diferente para el diseño de aeronaves, y anticipa un futuro para un vuelo de larga distancia sostenible.

La compañía holandesa contribuirá a la investigación del equipo de ingeniería aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft) para hacer realidad este avión de larga distancia altamente eficiente en el uso de la energía.

Su forma aerodinámica y su peso reducido le permitirán utilizar un 20% menos de combustible que la aeronave más avanzada de la actualidad: el Airbus A350.

Además, el espectacular diseño en forma de V, que toma su nombre del modelo de guitarra Gibson, se adaptará a la cabina de pasajeros, la bodega de carga y los tanques de combustible dentro de sus alas.