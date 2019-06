El precandidato presidencial Alberto Fernández tiene una "inflamación pleural que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria", reveló el parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi, al cumplirse 24 horas de internación.

Fernández, quien tendrá a la ex mandataria Cristina Kirchner como compañera de fórmula, fue sometido a diferentes chequeos médicos y el parte médico habla de un cuadro un poco más complejo del que él mismo señalaba el lunes al explicar su internación.

Firmado por la directora médica de esa clínica, Marisa Lanfranconi, se indicó que "el paciente Alberto Fernández ingresó al Sanatorio Otamendi por sus propios medios con un cuadro de tos seca y dolor torácico, sin otros síntomas asociados".

"En consideración de las intensas actividades presentes y futuras del paciente y sus antecedentes heredo familiares se decide la internación para explorar el cuadro presentado y realizar una serie de chequeos generales sobre su estado de salud".

El informe difundido remarcó que "luego de realizar varios estudios, diagnósticos, se detectó una inflamación pleural que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria" y agregó que Fernández "presentó un ecocardiograma normal".

"El paciente presenta buen estado general, con adecuado control del dolor, deambulando por la habitación, acompañado por su familia", concluyó el parte médico.

El precandidato presidencial por el Peronismo indicó el lunes que estaba "todo bien" y aclaró que se hizo "estudios para garantizar que esté todo en orden".

"No hay ningún tema que sea preocupante. Simplemente estoy haciéndome chequeos para empezar la campaña", señaló Fernández.

El precandidato presidencial indicó que estará "48 horas internado" por estos estudios y remarcó que prefirió "salir a hablar para no generar cualquier tipo de especulación" con su salud.

"Tenía una tos muy persistente que me preocupaba y me hicieron estos chequeos. Los médicos me dijeron si podía quedarme internado por 48 horas para poder hacer todos los chequeos necesarios, yo le dije que sí y por eso vamos a aprovechar para hacer todo. Quería que me escuchen para que no haya especulaciones, porque se hablaba de culebrilla y otras cosas", precisó.