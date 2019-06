La Justicia penal platense investiga la denuncia que formuló una mujer que llevaba a su beba de pocos meses a una guardería del centro de La Plata donde, según expuso, una maestra “la maltrató y puso en riesgo su vida”.

Por el momento el caso está caratulado como “su denuncia” y la acusada fue notificada del arranque de la causa, aunque la mujer que la impulsó pedirá que se instruya como una “tentativa de homicidio”.

Fuentes judiciales aclararon que los indicios reunidos hasta ahora no están a la altura de esa pretensión, aunque reconocieron que todo se encuentra “bajo investigación”, por lo que el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento podrían cambiar la situación.

Noticias relacionadas

Carolina Penzi llevaba en 2018 a su hija Pilar, entonces de 4 meses, a la guardería “Aventuras en Pañales”, que funciona en 40 entre 8 y 9.

La mujer "escrachó" a la docente en su muro de Facebook el pasado viernes.

Your browser does not support the video element.

Penzi aseguró que su hija, llamada Pilar, se la devolvieron con “lesiones en el brazo y el rostro”. También agregó que fue víctima de agresiones, sacudones y golpes.

Según explicaron allegados a la familia, la niña “aún era lactante”, por la que la madre le llevaba la leche que se extraía en una mamadera. Desde los primeros días, “Carolina comenzó a notar irregularidades, por ejemplo que anotaban que la beba comía pero le devolvían la mamadera llena”, pese a que el biberón era su único alimento. Sin embargo, “la niña no quería comer luego”.

Según su relato, además, “un par de veces se la entregaron descompuesta, ya que le daban leche de fórmula de otro bebé”.

Penzi se pregunta por qué “nadie escuchó a una beba llorar desconsoladamente, nadie supervisó cámaras de seguridad, nadie frenó el maltrato de esta bestia que jamás debió estar al cuidado de bebes inofensivos”.