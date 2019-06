Luciano Pavarotti es el protagonista de un documental que será dirigido por Ron Howard. El cantante italiano llegó a convertirse en una estrella internacional y logró uno de los grandes éxitos comerciales dentro de su género alcanzando también la música pop. El responsable de títulos como 'Una mente maravillosa' o 'Apolo XIII explica su decisión de elegir a Pavarotti:

"No sabía mucho de él y me gustaba la ópera, pero realmente no la entendía. Y la dualidad de la forma en la que vivió su vida, la pasión que llevó a todo en lo que estaba involucrado, en su notable música y su habilidad para cantarla y su propia historia se unieron de una manera que consideré que era muy cinematográfica."



No es la primera vez que el realizador estadounidense hace una inmersión en el documental. En 2016 estrenó 'The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years', que contaba intimidades del cuarteto de Liverpool. El mensaje que quiere comunicar con su nueva producción es bien diferente:

"Lo que significa dedicarse a una forma de arte tan difícil y desafiante y, en última instancia, tan significativa como la ópera. Intentamos demostrar que es casi una hazaña de atletismo poder conseguir esas notas. Y ese tipo de compromiso es algo que se aplica a la ópera, pero también a muchos aspectos del esfuerzo humano."



Luciano Pavarotti falleció en septiembre de 2007 a los 71 años. Su legado ahora se narra con detalle en un documental que llegará a España el próximo mes de enero.